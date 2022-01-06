Minik Asiye'ye yeni operasyon yapılacak

AA 6 Ocak 2022 Perşembe 13:44 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:45

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

Asiye'ye annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş de yanında bulunarak destek oluyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini serviste izlediklerini söyledi.

Çocuğun neşesinin yerinde olduğunu anlatan Özkan, "Ailesi yanında, morali iyi. Yiyor içiyor, konuşuyor. Yeni operasyon planlıyoruz, ameliyat önümüzdeki hafta olacak. Naklettiğimiz dokular iyi durumda, enfeksiyon kontrol altında. Yüz sinirleriyle ilgili operasyon yapacağız." diye konuştu.

Prof. Dr. Ömer Özkan da minik Asiye'yi yakından takip ettiklerini, bir hafta 10 gün içinde ikinci operasyonu yapacaklarını ifade etti.

- Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.