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Yaşam

Minik Ayfer sıcak suyla oynarken yandı

Ağrı'da banyoda maşrapaya doldurduğu sıcak suyu başından aşağı dökmesi sonucu başı ve sırtında 3. ve 2. derece yanıklar oluşan 4 yaşındaki Ayfer İsse, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi görüyor.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 10:27 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 10:27
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Doğubeyazıt ilçesinde yaşayan Gülcan ve Şahin İsse çiftinin 4 yaşındaki kızı Ayfer İsse, 29 Mayıs'ta 6 yaşındaki kardeşiyle evde oyun oynarken girdiği banyoda maşrapaya doldurduğu sıcak suyu başından aşağı dökünce yandı.

Ayfer'in bağırma sesini duyan ve banyoya koşan annesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerince ilçe hastanesine kaldırılan minik Ayfer, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Başı, yüzü, kulakları ve sırtında 3. ve 2. derece yanık oluşan minik kızın tedavisi sürüyor.

Anne Gülcan, Hastane ve Yanık Tedavi Merkezi hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, doktor ve personele teşekkür etti.

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