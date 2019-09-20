Minik Yusuf ‘sesle’ tanıştı

Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin dokuzuncu çocukları Yusuf Kaçmaz’a, işitme bozukluğu tanısı konuldu. İki kulağının da tamamen kapalı olduğu belirlenen minik Yusuf, Van’dan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ailenin maddi durumu yetersiz olduğu için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, minik Yusuf’un sevk edildiği hastanede ameliyat olmasını sağladı. Başarılı geçen ameliyatın ardından biyonik kulak takılan Yusuf’un 2.5 yıl aranın ardından seslerle tanışması, aileyi sevince boğdu. Baba Kaçmaz, Yusuf’un durumunun kendilerini çok üzdüğünü anlatarak, “Sağlık Bakanlığı sayesinde Yusuf, Ankara’da ameliyat oldu. Ameliyatlar başarılı geçti, uzun bir aranın ardından duymaya başladı. Şimdi yüzde 80 duyuyor. Yusuf’un artık seslere karşılık verdiğini görüyoruz. En büyük hayalim çocuğumun duymasıydı. Şimdi ailecek çok mutluyuz. Devletimiz bize yardım etti, Allah zeval vermesin” şeklinde konuştu. Yusuf’un artık arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladığını anlatan abla Rojda Kaçmaz da babasının Yusuf’a Beşiktaş atkısı aldığını ifade ederek, “Bu atkıyı yanından hiç ayırmıyor. Tam bir Beşiktaş tutkunu. Onun sayesinde hepimiz Beşiktaş’ı tutuyoruz. Tek hayalimiz, İstanbul’da ailecek Beşiktaş maçını izlemek. İnşallah bu hayalimiz de bir gün gerçekleşir” diye konuştu.