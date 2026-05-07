Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi'ndeki Porsuk İlkokulu'nda, duygulandıran anlar yaşandı.

Okul koridorunda yere düşen Türk bayraklarını fark eden 2. sınıf öğrencisi üç çocuk, örnek bir duyarlılık sergiledi.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin okula girdikleri an yerde olduğunu fark ettikleri bayrakları önce öpüp başlarına koydukları görüldü. Boyları asma aparatına yetişmeyen minikler, sınıftan getirdikleri sandalyeye çıkarak bayrakları eski yerlerine asmak için dakikalarca uğraştı. Uzun uğraşlara rağmen bayrakları asmayı başaramayan öğrenciler, ay yıldızlı bayrağı kirletmemek adına özenle sandalyelerin üzerine bırakarak oradan ayrıldı.

Öğrencilerin bu vatansever davranışı sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyenlerin takdirini topladı.