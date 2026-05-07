İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2479
  • EURO
    53,4046
  • ALTIN
    6886.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Miniklerin Türk bayrağı hassasiyeti! O anlar yürekleri ısıttı
Yaşam

Miniklerin Türk bayrağı hassasiyeti! O anlar yürekleri ısıttı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde ilkokul öğrencilerinin koridorda yere düşen Türk bayraklarını asmak için gösterdiği çaba, okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Bayrakları öpüp başlarına koyan miniklerin o anları yürekleri ısıttı.

İHA7 Mayıs 2026 Perşembe 15:59 - Güncelleme:
Miniklerin Türk bayrağı hassasiyeti! O anlar yürekleri ısıttı
ABONE OL

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi'ndeki Porsuk İlkokulu'nda, duygulandıran anlar yaşandı.

Okul koridorunda yere düşen Türk bayraklarını fark eden 2. sınıf öğrencisi üç çocuk, örnek bir duyarlılık sergiledi.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin okula girdikleri an yerde olduğunu fark ettikleri bayrakları önce öpüp başlarına koydukları görüldü. Boyları asma aparatına yetişmeyen minikler, sınıftan getirdikleri sandalyeye çıkarak bayrakları eski yerlerine asmak için dakikalarca uğraştı. Uzun uğraşlara rağmen bayrakları asmayı başaramayan öğrenciler, ay yıldızlı bayrağı kirletmemek adına özenle sandalyelerin üzerine bırakarak oradan ayrıldı.

Öğrencilerin bu vatansever davranışı sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyenlerin takdirini topladı.

  • Erzurumun Pasinler
  • İlkokul öğrencileri
  • Türk bayrağı sevgisi

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.