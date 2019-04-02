Miraç Kandili’nde nasıl dua edilir? Kandil namazı ve duası nedir? Hz. Muhammed'in dilek duası Türkçe!

Miraç Kandili tüm Müslüman için büyük önem taşıyor. Edilen duaların kılınan namazların büyük önemi var. Miraç gecesinde Hazreti Muhammed göğe yükseldikten sonra dönüşte ümmetine 5 vakit namazı getirmiştir. Haliyle Miraç Kandili aynı zamanda İslam alemine verilen namaz hediyesinin geldiği gecedir. Bu özel gecede kılınacak namazlar da haliyle çok önemli ve kıymetlidir. Miraç Kandili gecesi kılınacak olan kandil namazının özel bir saati yoktur. Miraç namazını yatsı namazından imsak vaktine kadar herhangi bir saatte kılabilirsiniz. Peki, Miraç Kandili gecesi namazı nasıl kılınır? Kandil gecesinde nasıl dua edilir? Miraç Kandili namazı ve duası nedir? Miraç Kandili namazı kaç rekattır, namazda hangi dualar okunur? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

Miraç Kandili namazı kılınışı nasıl? Miraç gecesinde Hazreti Muhammed göğe yükseldikten sonra dönüşte ümmetine 5 vakit namazı getirmiştir. Haliyle Miraç Kandili aynı zamanda İslam alemine verilen namaz hediyesinin geldiği gecedir. Bu özel gecede kılınacak namazlar da haliyle çok önemli ve kıymetlidir. Miraç Kandili gecesi kılınacak olan kandil namazının özel bir saati yoktur. Miraç namazını yatsı namazından imsak vaktine kadar herhangi bir saatte kılabilirsiniz.

MİRAÇ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili namazına başlamadan önce niyet etmek gerekir. Miraç gecesi namazına şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi , rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine , feyz-i ilahine , rıza-i ilahine mazhar eyle”

MİRAÇ GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR KILINIŞI NASIL?

Miraç gecesinde kılınacak olan namaz 12 rekat Hacet veya tesbih namazıdır. Miraç gecesi nafile hacet namazının kılınışı iki rekatta bir selam vererek olur. Miraç gecesi hacet namazının Ayetel Kürsi ile kılınışının ayrıntılı tarifi şu şekilde;

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Hacet namazını bu şekilde 12 rekata tamamlarsınız.

Namazdan sonra -4 Fatiha-i Şerife -100 defa ”SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym” -100 istiğfar-ı şerife -100 salavat-ı şerife okunup dua edilir.

KADİR SURESİ İLE HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir suresiyle Hacet namazının kılınışı da şöyledir: 1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur 2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi 3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi 4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

KADİR SURESİ Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr 3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr 4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr 5- Selamün hiye hatta matle'ılfecrKadir suresi anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. 2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. 5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Miraç Kandili gecesi ve gündüzünü şu şekilde ihya ederek geçirebiliriz; Miraç Kandili gündüzü oruçlu olarak geçirilebilir. Peygamber Efendimiz "Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurdu.

Diğer bir ayrıntısı ise Salat ü selâm okumak.

Bu mübarek günde kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" denilebilir.

Miraç Kandili'ni namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.

Kur'an-ı Kerîm okumalı, dinlenilmeli.

İçtenlikle bol bol dua edilmeli.

Miraç gecesi gündüzünde bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli, ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumalı.

Miraç gecesi ve gündüzünde fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek ihtiyacı olanlara yardım etmek gerekir.

MİRAÇ GECESİ PEYGAMBERİMİZİN DİLEK DUASI

Duaların kabul olduğu özel vakitler vardır. Miraç Kandili de o vakitlerden ve o kıymetli gecelerden biridir. Bu gecede edilecek dualar reddolunmaz. Peki dileklerinizin kabulü için nasıl dua etmelisiniz? Aşağıda vereceğimiz duayı Peygamberimiz gözleri kör olan birinin isteği üzerine söylemiştir. O kişi Hazreti Muhammed'e gelip 'Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın' deyince ona abdest alıp aşağıdaki duayı etmesini söylemiştir. -"Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!"

Tırmizi'nin aktardığına göre bu duayı okuyanlar dileklerine ve isteklerine kavuşmuşlardır.