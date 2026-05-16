  • Mola yerinden acı feryat yükseldi! Yeğeninin cesediyle karşılaştı
Doğu illerinden İstanbul'daki hayvan pazarlarına kurbanlık taşıyan tırın şoförü, mola verdikleri bir dinlenme tesisinde sabah uyandığında epilepsi hastası yeğeni 22 yaşındaki F.S.'nin kriz geçirdiğini fark etti; ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği tahmin edilen gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Kahreden olay, Gerede ilçesi Koçumlar mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul'daki hayvan pazarlarına kurbanlık taşıyan tır şoförü ve şoförün yeğeni 22 yaşındaki F.S., yola gündüz saatlerinde devam etmek ve dinlenmek için gece saatlerinde Gerede ilçesi Koçumlar mevkii üzerinde bulunan dinlenme tesisine girdi.

Sabah saatlerinde uyanan şoför, epilepsi hastası yeğeni F.S.'nin kriz geçirdiğini fark etti. 22 yaşındaki gencin durumuyla panikleyen şoför amcası koşarak dinlenme tesisindeki lokantaya girdi. Lokantadaki çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır içerisinde bulunan 22 yaşındaki F.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre, gencin kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

