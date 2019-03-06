Momo nedir? Momo’nun tehlikeleri nelerdir? Nasıl ortaya çıktı?

Momo nedir? Momo’nun tehlikeleri nelerdir? Momo nasıl ortaya çıktı? Son dönemlerde sosyal medya sitelerinde çok tartışılan Momo isimli oyun genç çocuklara evde kesici aletleri nerede bulabileceklerini intihara sürüklüyor ve intihara kadar sürüklüyor. YouTube’da da yayınlandığı iddia edilen Momo’yu dünya çapında çok sayıda kişi oynarken tehlikenin Türkiye’ye de sıçradı. Peki Momo nasıl ortayaçıktı?

MOMO NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Mavi Balina faciasının ardından Momo oyunu da önce whatsapp'ta yayıldı. YouTube'da bazı çocuk videolarının arasına reklam şeklinde yayınlandığı ve çocuklara evdeki kesici aletleri nerede bulabileceklerini söyleyerek intihara sürüklediği söylendi. Momo'nun istedikleri yapılmazsa kullanıcı gece gelir seni bulurum tehdidi ile karşılaşıyor. Momo ilk kez İspanyolca konuşulan ülkelerden birinde bir kişi, Instagram’dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo’nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor.

MOMO NEDİR?

Momo WhatsApp üzerinden yayılan oyun, şiddet içerikli ve intihara sevk edici söylemleri ile gençlerin önündeki yeni tehlike. Tıpkı Mavi Balina gibi tuzağına düşürdüğü gençlerin psikolojisini bozup onları intihara kadar sürükleyebiliyor.

Konu ile ilgili, Meksika ve İspanya polis teşkilatlarından vatandaşlarına bu uygulamaya girmemeleri yönünde uyarılar geldi.

Momo’nun görselinin ise Japonya’da bir müzede sergilenen kuş kadın heykeline ait olduğu ortaya çıktı.

MOMO YENİ MAVİ BALİNA MI?

Momo yeni Mavi Balina olur mu bilinmez, ama birçok özelliği mavi balina ile eşleşiyor. Gençleri hedef kitlesine alması, oyuna girenlerin psikolojisini alt üst etmesi ve sonunda da intiharın eşiğine getirmesi Momo’nun Mavi Balina ile benzer noktaları arasında yer alıyor.

MOMO TEHLİKESİNE KARŞI AİLELERE UYARI!

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, özellikle çocukların internetteki güvenliğini, yalnızca bir oyuna indirgememek gerektiğinin altını çizerek, siber alemde yalnızca bu oyun değil, bunun gibi birçok tehlike bulunduğunu vurguladı. Doç. Dr. Koltuksuz, “Siber korsanlar her dönem, oyun görünümü altında ya da çeşitli ilgi çekici içeriklerle özellikle çocukları hedef seçerek merak uyandıran, onlara meydan okuyarak istediklerini yaptırmaya yönelik yöntemler kullanır. Eskiden bunu Mavi Balina adlı sözde oyunda gördük, şimdi de Latin Amerika’da ortaya çıkarak yayılan ve endişeye neden olan Momo isimli oyunda görüyoruz. Yine Mavi Balina’da olduğu gibi merakla başlayıp meydan okumaya, kişisel bilgileri ele geçirip istediklerini yapmamaları halinde tehdit etmeye varan bir yöntem