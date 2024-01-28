İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Motokurye kıyafetiyle gelip ateş açtı, kaçarken bıçaklandı!
Yaşam

Motokurye kıyafetiyle gelip ateş açtı, kaçarken bıçaklandı!

Kağıthane'de motokurye kıyafetiyle kafeteryaya gelen silahlı saldırgan, husumetlisine ateş açtı. Kaçarken kafeteryada yakalanan saldırgan önce dövüldü sonra da kalçasından bıçaklandı. Saldırı anı kameralara yansırken, polis hem silahla ateş edeni hem de bıçaklayanı gözaltına aldı.

IHA28 Ocak 2024 Pazar 10:59 - Güncelleme:
Motokurye kıyafetiyle gelip ateş açtı, kaçarken bıçaklandı!
ABONE OL

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir kafeteryaya gelen Olcay Ç. (26) arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. O esnada kafeteryaya, motokurye kıyafetiyle gelen ve kask takan Rasim O.S. (23), husumetlisi Olcay Ç.'ye silahla ateş açtı. Saldırı sonucu Olcay Ç. bacaklarından vurularak yaralanırken, kaçmaya çalışan Rasim O.S. ise kalabalık tarafından önce darbedildi sonra da S.T. (17) tarafından baldırından bıçaklandı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı.

HUSUMETLİSİNİ VURDU, KAÇARKEN BIÇAKLANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polisten ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından vurulan Olcay Ç., ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Rasim O.S. ise yine ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI DA YARALAYANI DA GÖZALTINA ALDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Rasim O.S.'nin üstünde ele geçirdiği ruhsatsız tabancaya el koydu. Rasim O.S.'yi kaçarken bıçaklayan S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen S.T., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BIÇAKLANAN SALDIRGAN TEDAVİ SONRASI TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Rasim O.S. ise "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Rasim Orkun S.'nin emniyette çeşitli suçlardan 9 adet, Olcay Ç.'nin ise 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.