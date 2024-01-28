Motokurye kıyafetiyle gelip ateş açtı, kaçarken bıçaklandı!

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir kafeteryaya gelen Olcay Ç. (26) arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. O esnada kafeteryaya, motokurye kıyafetiyle gelen ve kask takan Rasim O.S. (23), husumetlisi Olcay Ç.'ye silahla ateş açtı. Saldırı sonucu Olcay Ç. bacaklarından vurularak yaralanırken, kaçmaya çalışan Rasim O.S. ise kalabalık tarafından önce darbedildi sonra da S.T. (17) tarafından baldırından bıçaklandı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı.

HUSUMETLİSİNİ VURDU, KAÇARKEN BIÇAKLANDI



Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polisten ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından vurulan Olcay Ç., ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Rasim O.S. ise yine ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI DA YARALAYANI DA GÖZALTINA ALDI



Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Rasim O.S.'nin üstünde ele geçirdiği ruhsatsız tabancaya el koydu. Rasim O.S.'yi kaçarken bıçaklayan S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen S.T., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BIÇAKLANAN SALDIRGAN TEDAVİ SONRASI TUTUKLANDI



Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Rasim O.S. ise "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Rasim Orkun S.'nin emniyette çeşitli suçlardan 9 adet, Olcay Ç.'nin ise 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.