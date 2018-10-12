MSB 98/4 askerlik yerleri açıklandı mı E Devlet giriş askerlik yerleri sorgulaması nasıl yapılır? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? 98/4 askerlik yerleri ne zaman sorgulanacak? Askerlik yerleri E Devlet üzerinden nasıl sorgulanacak? MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır? Askerlik yeri sorgulması nasıl yapılacak? soruların yanıtları haberimizde. 98/4 askerlik yerleri sorgulama ekranı, vatani görevlerini yapmaya hazırlanan birçok gencin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Vatani görevlerini yapmak üzere askere gitmek isteyen binlerce vatandaşın merakla beklediği 98/4 askerlik yerleri, E Devlet üzerinden erişime açılacak. 98/4 askerlik yerleri aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği acemi birliklerini öğrenecek olan vatandaşlar, buna göre birliklerine göre yol hazırlıklarını gerçekleştirecek. 98/4 askerlik yerleri, bu celp döneminde askere gitmek için başvuruda bulunan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 98/4 askerlik yerleri sorgulama ekranı, vatani görevlerini yapmaya hazırlanan birçok gencin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 98/4 askerlik yerleri aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği acemi birliklerini öğrenecek olan vatandaşlar, buna göre birliklerine göre yol hazırlıklarını gerçekleştirecek. Askerlik yeri sorgulama ile ilgili detaylar star.com.tr'de

98/4 askerlik yerleri, bu celp döneminde askere gitmek için başvuruda bulunan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Nerede askerlik yapacağını merak edenler askerlik yerini öğrenmeye çalışıyor. MSB ise konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu ve askerlik yerlerinin belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden duyurulacağını açıkladı. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırdığı 98/4 askerlik yerleri, internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Uzun ya da kısa dönem sınıfıyla vatani görevlerini yerine getirecek olan gençler, 98/4 askerlik yerleri için araştırmalarını sürdürüyor. 98/4 askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre celp dönemine çok az süre kala araştırılmaya başlandı. Yedek subay, uzun dönem, kısa dönem olmak üzere üç sınıfta açıklanacak olan 98/4 askerlik yerleri, bugünlerde araştırılmaya devam ediliyor. Askerlik 21 yaşına gelmiş her erkek bireyin zorunlu olarak yapması gereken vatani bir görevdir. Günümüzde yüksek öğrenimini tamamlamış olanlar için kısa dönem askerlik süresi 6 ay, yükseköğrenim görmemiş kişiler için aydır.

2018 ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?



98/4 askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından yayınlanan duyurunun 3'üncü maddesinde askere gidecek olanlar sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden ulaşabilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



1-) Kasım 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.



2-) Kasım 2018 Er Celp Döneminde;



a-) 1998 Doğumlu ve Bunlarla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Kasım 2018 olanlar,



b-) Celp dönemi Kasım 2018 olmadığı halde, Kasım 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,



c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Kasım 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.







3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.



4-) Kasım 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:



a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 15 EKİM - 01 KASIM 2018, (2) e-devlet üzerinden 15-31 EKİM 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.



b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 20 KASIM 2018 – 06 ARALIK 2018, (2) e-devlet üzerinden 20 KASIM 2018 - 05 ARALIK 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.



c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.



5-) Kasım 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 01 Kasım 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 06 Aralık 2018 dahil, 02 Ocak 2019 tarihinde sevke tabi olanlardan aynı gün sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.



6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

Askerliğimi ne kadar süre tecil ettirebilirim? Askerlik tecil süreleri



Askerliğin tecilli ertelenmesi için birçok sebep bulunabilir. Bununla ilgili olarak sağlık sebepleri, doğal afet gibi nedenler olabileceği gibi kişinin kendinden kaynaklanan eğitim, sağlık, ailevi nedenler olabilir. Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görmekte olan kişilerin askerlikleri 29 yaşını geçmemek suretiyle mezun oluncaya veya ilişkileri kesilene kadar ertelenebilir.



Öğrenciler kaç yaşına kadar askerliğini tecil ettirebilirler?



Lise ve dengi okul mezunları askerliklerini 3 sene mazeretsiz olarak tecil ettirebilmektedirler. Üniversiteyi bitirip ilgili yüksek öğrenim kurumu ile tüm ilişkisini kesen kişiler askerliği 2 sene süre ile tecil ettirilebilir. Staj, yüksek lisans, doktora gibi programlarda üst yaş sınırı 35 yaş olacak şekilde 1 sene daha tecil ettirebilmektedir.



Askerlik tecil ettirme şartları nelerdir?



Lise veya Üniversiteye devam eden kişiler 29 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler



Yurt içi veya yurt dışında staj yüksek lisans veya doktora yapanlar 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.



Fazla kilolu kişiler bir sonraki yila kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.



Lisanslı sporcular 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.



Abisi yada kardeşi askerlik yapan kişiler onun askerliği bitene kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.



Yüksek öğrenim mezunlarından çalıştıkları bilim dallarında yurt içi veya yurt dışında dünya ölçüsünde yenilik ve ilerleme getirdikleri çalıştıkları ilmi müesseselerce tasdik edilenler 36 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler..



Yabancı bir ülkede çalışma ve oturma iznine sahip olanlar belgelerle bulundukları yerlerdeki Türk Konsolosluklarına başvururlarsa 38 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.



Zamanla veya tedavi ile geçecek hastalıkları olduğu Yoklama Heyeti doktorları tarafından yapılacak muayene neticesi anlaşılanlar askerliklerini tecil ettirebilirler.