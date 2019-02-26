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Muavin ve otobüs şoförünün kafasına silah dayayıp rehin aldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi, Murat Caddesi üzerinde çiğ köfte dükkanının ortakları arasında çıkan tartışmada Sadık Z. isimli şahıs ortağını başından vurdu. Olay yerinden kaçarak otobüsle İstanbul istikametine giden şahıs Balıkesir'de kontrol noktasında durdurulunca otobüs içerisinde silahla ateş ederek otobüs şoförü ve muavini rehin aldı. Şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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Balıkesir'de gece geç saatlerde Pamukçu ilçesinde bulunan kontrol noktasında hareketli dakikalar yaşandı. 16 RH 635 plakalı İzmir - İstanbul seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü kontrol için durdurulduğu esnada, otobüs içerisinde bulunan yolculardan Sadık Z. isimli şahıs otobüs içerisinde silahla ateş etti. Otobüsün içerisinden inen can havliyle inen yolcular güvenli noktaya alındı. Otobüs içerisindeki Sadık Z. şoförü ve muavini rehin alarak otobüsü kaçırarak Bursa istikametine devam etti. Teyakkuza geçen Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer ekipleri Bigadiç kavşağında otobüsü durdu. Polislerin ikna çalışmasına cevap vermemesi üzerine devreye özel hareket polisleri girdi. Otobüse zorla giren Özel Harekat Polisleri silah kullanılmadan şahsı suç aleti Glock marka silah ile birlikte yakaladı.
 
Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in bizzat yürüttüğü operasyonda otobüste rehin tutulan şoför ve muavin ise olaydan zarar görmeden kurtuldu. Öte yandan operasyon anında  İzmir - Bursa karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Muavin ve otobüs şoförünün kafasına silah dayayıp rehin aldı

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