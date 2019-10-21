Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek? Mucize 2 Aşk vizyon tarihi belli oldu!

Mucize'nin devam filmi olan Mucize 2 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mucize 2 Aşk vizyon tarihi belli oldu. Bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını anlatan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, Mucize 2 Aşk filminin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Mucize'nin devam filmi olan Mucize 2: Aşk'ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimler rol alıyor.

MUCİZE 2 AŞK NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Mucize 2 Aşk vizyon tarihi belli oldu. Mucize 2 Aşk filmi 6 Aralık'ta vizyona girecek.

MUCİZE 2 AŞK KONUSU NEDİR?

Doğunun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını ve yaşama tutunma hikayesini ele alan filmin konusu şöyle: "Mızgin ile Aziz, ailelerine haber vermeden yaşadıkları köyü terk edip bilmedikleri bir dünyaya, batıya doğru yolculuğa çıkıyor. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyada sevgi ve bağlılıkla ayakta kalmaya çabalayan Aziz ve Mızgin, hayata tutunmayı, çalışmayı ve dostluğun önemini öğreniyor."

MUCİZE 2 AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Mucize 2. Aşk’ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.