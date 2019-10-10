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Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor son bölümde neler oldu?

Fox TV'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Mucize Doktor'da heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor son bölümde neler oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran Mucize Doktor'un yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Mucize Doktor'in yeni bölümü bu akşam izleyicisi ile buluşacak.

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Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor son bölümde neler oldu? gibi soruların yanıtları tüm Mucize Doktor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran Mucize Doktor her perşembe akşamı izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Mucize Doktor bu akşam yeni bölümü ile yine heyecanlı dakikalar yaşatacak.  Tanju'nun Ali'ye kendi vakasını vermesiyle Ali ne yapacak?
 
MUCİZE DOKTOR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? 
Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.
 
 
MUCİZE DOKTOR 4. BÖLÜM ÖZETİ
Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.  
 

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