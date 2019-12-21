21.12.2019 11:21 - Güncelleme: 21.12.2019 11:21

Fox Tv'nin sevilen dizisi ve reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Mucize Doktor tekrarı hangi gün? Mucize Doktor tekrar bölümü ne zaman? sorularının yanıtları tüm Mucize Doktor izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Mucize Doktor takipçileri yeni bölümler olduğu kadar tekrar bölümlerinin hangi günler yayınlandığını öğrenmek istiyorlar. Yeni bölümü kaçıran izleyiciler tekrar bölümlerine de ilgi gösteriyorlar. Mucize Doktor tekrar bölümleri hakkında tüm detaylar haberimizde..

MUCİZE DOKTOR TEKRARI HANGİ GÜN?

Mucize Doktor tekrar bölümü bugün saat 20:00'da ve pazar günü 11:15'te kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Fox Tv'de yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Ali, taşra bir şehirde büyümüş yoksul bir ailenin oğludur. Sahip olduğu otizm ve savant sendromundan dolayı çevresi tarafından sürekli dışlanmış, ötekileştirilmiştir. İletişim kurmakta zorluk çeken Ali’nin hayatında iki dostu vardır. Biri abisi, ikincisi de tavşanı. İkisini de sırayla kaybeden Ali, tek bir temennide bulunur: İnsanlar ölmesin. Abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen Ali, yetimhanede büyür. Savant sendromu nedeniyle tıp konusundaki yetenekleri muazzam olan Ali’yi keşfeden Doktor Adil, Ali’ye göz kulak olur. Tıp fakültesini kazanan ve birincilikle bitiren Ali, Doktor Adil’in başhekim olduğu İstanbul Özel Anka Hastanesi’nde asistan cerrah olarak işe başlar. Hastane yönetimindeki birkaç kişi Ali’nin hastalığı nedeniyle bu işe uygun olmadığını söylese de doktor Adil, Ali’nin arkasında durarak onu işe aldırır. Ali, hastanede geçirdiği süre içinde etrafındaki herkesi değiştirecektir.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Taner Ölmez: Ali

Onur Tuna: Ferman

Sinem Ünsal: Nazlı

Hazal Türesan: Beliz

Özge Özder: Kıvılcım

Murat Aygen: Tanju

Fırat Altunmeşe: Demir

Hayal Köseoğlu: Açelya

Bihter Dinçel: Selvi

Korhan Herduran: Güneş

Reha Özcan: Adil