Mucize Doktor'un Ela'sı kimdir? Yasemin Ergene kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Doktorlar dizisinin sevilen oyuncusu Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile yaptığı evliliğin ardından oyunculuğa ara vermişti. Mucize Doktor dizisi fragmanında Ela karakterinin dahil olmasıyla birlikte ünlü ismin kariyeri merak kariyeri oldu. Yasemin Ergene hakkında merak edilenlerin tümüne jaberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

YASEMİN ERGENE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Ergene Özilhan 22 Ocak 1985'te Hamburg Almanya'da dünyaya geldi. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

Özilhan Koçum Benim, Çocuğun Var Derdin Var, Aşk Oyunu, Doktorlar, Babam Olacak Adam gibi dizileri ve Vizontele Tuuba adlı sinama filminde yer aldı.Ünlü oyuncu, bir röportajında oyunculuk kariyerini noktaması ile ilgili şunları söylemişti;

Bir kere okula başladım. Çocuklar aynı süreçte doğdu. Otomatik olarak tercih yapmam gerekti. 7x24 sette olup çocuklarla ilgilenme şansım yoktu.