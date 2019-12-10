Birçok dizide rol alan Müfit Can Saçıntı aynı zamanda yönetmen kimliği ile de biliniyor. Mandıra Filozofu filmi ile yediden yetmişe herkesin tanıdığı Müfit Can Saçıntı hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Müfit Can Saçıntı kimdir? Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968 tarihinde Çorum, Sungurlu'da doğmuştur. Babasının astsubay olması ve tayinleri dolayısı ile ilkokulu 7 ayrı okulda, Ortaokulu Doğubeyazıt'ta, liseyi İstanbul Kartal'da bitirdi. Müfit Can Saçıntı'nın hayatına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968 tarihinde Çorum, Sungurlu'da doğmuştur. Babasının astsubay olması ve tayinleri dolayısı ile ilkokulu 7 ayrı okulda, Ortaokulu Doğubeyazıt'ta, liseyi İstanbul Kartal'da bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'te çalışmaya başlayınca okulu terketti. Daha okurken, "Yarın", "Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. İstanbul Kartal'da eski bir kayıkhaneden Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'na çevryatro yaptı. İlk oyunları "Gadot geldi" olmuştu. Senaristliğe 1990 yılında Levent Kırca'nın yanında başladı. On sene Levent Kırca'nınOlacak O kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı.

1993 yılında Atv'nin kuruluşunda development bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine "Geldiler" isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te "Aranan Adam" adında bir gırgır programı yaptı.

Sinema ve dizi senaryolarının dışında, zihni sinir projeleri, şakamera, şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı.

Senaryosuna imza attığı tv yapımlarından bazıları: olacak o kadar, şakamera, yakaladık şakaladık, geldiler, Walt Disney club, zihni sinir proceleri, biz boşanıyoruz, şöhretler kebapçısı, aranan adam.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, veAyda Aksel paylaştı.

Müfit Can Saçıntı, Çiğdem hanım ile evlidir. Duru (d.2002) adında bir kızı vardır.

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2014 - Yengen Ve Şengen (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu

2011 - Seksenler

Oyunculuk Yaptığı Filmler :

2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Mustafa Ali) (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu (Mustafa Ali) (Sinema Filmi)

2011 - Babam Sağolsun (Mustafa Ali) (TV Dizisi)

2010 - 2012 - Çocuklar Duymasın (Mustafa Ali)(TV Dizisi)

1997 - Kuşatma Altında Aşk (Yorgo'nun Uşağı)(Sinema Filmi)

Senaryosunu Yazdığı Filmler :

2012 - Zengin Kız Fakir Oğlan (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Arka Sıradakiler(TV Dizisi)

2010 - 2013 - Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)

2010 - Bana Bunlarla Gel (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi)

2008 - Paramparça Aşklar (TV Dizisi)

2007 - Hayat Apartmanı (TV Dizisi)

2005 - Emret Komutanım (TV Dizisi)

2004 - Biz Boşanıyoruz (TV Dizisi)

2004 - Şöhretler Kebapçısı (TV Dizisi)

2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)

2001 - Son

1998 - Güldüren Cazibe

1986 - Olacak O Kadar