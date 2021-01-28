Müge Anlı Arzu Aygün nasıl öldü? Arzu Aygün cinayetinde son dakika gelişmesi

28 Ocak 2021 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:48

Arzu Aygün cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'da aranan 35 yaşındaki kadın 17 Aralık'ta ortadan kaybolmuştu. Ailesi polise başvurmuş ve kızı Arzu Aygün'ün kayıp olduğunu ifade etmişti. 2 çocuk annesi kadının ailesi kayıp başvurusunda bulunduktan sonra Müge Anlı'ya katılıp, Arzu Aygün'ün sevgilisi Muharrem Çoşkun'dan şüphelendiklerini ifade etmişlerdi. Programın ardından Arzu Aygün cinayetinden gözaltına alınan Muharrem Çoşkun, polise herşeyi itiraf etti. Peki Müge Anlı Arzu Aygün nasıl öldü?

ARZU AYGÜN'ÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Tüm bunların yanı sıra 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan Arzu Aygün'ün telefonundan kızına kendisini rahat bırakması yönünde mesajlar atan kişinin sevgilisi Muharrem Çoşkun olduğu Müge Anlı'da ortaya çıkması beklenmişti. Canlı yayına katıldığı gün Arzu Aygün'ün telefonunu 11 gün boyunca sakladığınıda dile getirmişti.

Olayla ilgili kayıp kadının akrabası, aynı zamanda sevgilisi olduğu öne sürülen Muhterem Cokşkun gözaltına alındı. Coşkun'un itirafı ardından Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Viyana'da doğup büyüyen Arzu Aygün, 35 yaşındaydı. 2 çocuk annesi olan genç kadın, yedi sene önce Avusturya'dan Samsun'a gelmişti. 'Kızım, ölü ya da diri Muharrem Bey'in yanında' diyen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

MUHARREM ÇOŞKUN İTİRAF ETTİ!

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Arzu Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C'nin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.

ARZU AYGÜN NASIL ÖLDÜ?

Müge Anlı'nın dünkü canlı yayının ardından gözaltına alınan Muharrem Çoşkun, ifadesinde Arzu Aygün'ü öldürdüğü kısa süre içerisinde itiraf etti. Kan donduran olayın ardından Muharrem Çoşkun ifadesinin ardından yer gösterme yöntemi ile Arzu Aygün'ün cesedini bıraktığı yeri gösterdi.

ARZU AYGÜN'ÜN CESEDİ ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU!

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.C., savcılığa giderek Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri Arzu Aygün'ün cesedini ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde buldu.