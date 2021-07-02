2 Temmuz 2021 Cuma 17:12 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 17:12

Müge Anlı Büyükşen cinayetiyle ilgili son dakika gelişme yaşandı. Müge Anlı, Metin-Necla Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'in olay gecesi yaşananları anlatması için temsili bir olay yeri kurdu. atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen o anlar yine birçok çelişkiyi gözler önüne serdi. Bügünkü sezon finalı yayınana yan komşunun ifadeleri damga vurdu. Büşra Büyükşen sessiz kalarak yine şüpheleri üzerine çekti. Peki Müge Anlı Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile ilgili son gelişmeler...

MÜGE ANLI BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE SON DURUM

Olayın aydınlatılması için büyük çaba gösteren çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, ifade vermeyen komşularına isyan etti.

Bügünkü canlı yayında ise o dönem yapan jandarma erin ifadeleri şoke etti. Genç adam, "Bölgeye gittiğimizde, kapı da pencereler de kapalıydı. Cinayet mahalline, aileden önce komşular geldi. Ambulans geldiğinde, Necla Büyükşen yaşıyordu" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI BETÜL BÜYÜKŞEN'İ YALANLADI!

Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi.

Betül Büyükşen, "Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş" dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı.

BETÜL İLE MEHMET ARASINDA GÖNÜL İLİŞKİSİ İÇEREN MESAJLAR

Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, "Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu" dedi.

Müge Anlı 35 yaşındaki şizofreni rahatsızlığı olan hurdacı Hasan Ergün'ün 2020'den beri haber alınamadığı bilgisini verdi. Büyükşen çiftinin yakın komşusu Osman Büyükdoğrucan konuştu.

Osman Bey, Metin Bey ile evlerinin 50 metre olduğu bilgisini verip arka mutfakta oturduğu için hiç ses duymadığını söyledi. Osman Bey o akşam bir şey duysa zaten çıkıp bakacağını ifade etti.

Muzaffer Bey olay yerine ilk vardığı zaman Osman Büyükdoğrucan'a neredeydin, hiç duymadın mı dediğini, onun ise "Ben balkondaydım duymadım" dediğini aktardı ve az önce de röportajda mutfakta oturuyordum dediğini, o sıcakta nasıl mutfakta oturulduğunu sorguladı. Osman Büyükdoğrucan, kapının önüne çıksa koşan adam göreceğini ama arka mutfaktan hiçbir şey görmediğini, ambulansın ışığını görünce dışarı çıktığını, orada haber aldığını söyledi.

Osman Bey, kardeşinin kapı ucundan salona baktığını ama salonun kapısının kapalı olduğunu gördüğünü, o kapının kapanma sesini duydu mu diye sorunca Büşra Hanım kapı sesini duymadığını dile getirdi. Müge Anlı gelen kişinin kim olduğu bilinmiyorsa illa "Sen kimsin, ne oluyor" diye sorulacağına dikkat çekince Büşra Hanım, annesinin sadece "Allah Allah" diye dövünüp sallandığını iddia etti.

Muhabir, evin bahçe kapısından eve girişin 10 adım olduğunu, eve girişten salona da 3 adımda gelindiği bilgisini verdi. Müge Anlı Büşra Hanım'ın salondan çıkınca Uğur Bey'in odasına gitmektense dış kapıyı kapatmasının bir saniye süreceğini vurguladı. Kamuran Hanım ise eve giren katilin birden fazla kişi olduğunu ve yeğenini tutabileceğini iddia etti.

Canlandırma yapılması için stüdyoya cam ve yatak gibi kullanmak için sedye getirildi. Müge Anlı sineklik ile deneme yaptı ve camın çok az açılmasına rağmen camdan çıkmaya çalışmanın zor olduğunu ve aynı zamanda sinekliğin de o an düşmemiş olmasından bahsetti.

Osman Bey kardeşini yatağa atar gibi yaptıktan sonra kardeşinin ilk zamanlar "Ben kafamı çevirip katile baktım" dediğini hatırlattı fakat Büşra Hanım camı açar açmaz kendisini fırlattığını iddia etti. Müge Anlı, katil tutunca madem dönülüp bakılıyorsa illa katili unutmayacağını vurguladı.

MÜGE ANLI BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Konya'da yaşanan olayla ilgili JASAT dedektiflerinden oluşan ekip araştırmalarına devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de olay her açıdan değerlendiriliyor. Metin - Necla Büyükşen çiftinin korkunç bir cinayete kurban gittiği olay gizemini koruyor.

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor.

Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi.

Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındI.

DOKTOR OĞULLARININ İSYANI YÜREK BURKMUŞTU

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken programda mehir cinayeti olarak geçen Müge Anlı Büyükşen cinayetini aydınlatmaya çalışıyor.