Müge Anlı Celalettin Polat olayı nedir? Celalettin Polat katili kim? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Dört çocuk babası Celalettin Polat bundan 11 yıl önce Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ki Cennet Pınar köyünde ortadan kayboldu. Kayıp kardeşlerinin akıbetini gelinlerine soran yakınlarına ise Celalettin Polat’ın yurt dışına gittiği ve 4-5 yıl gelmeyeceği söylendi. Selalettin Polat’ın eşinin kardeşi Sebahattin ve eşi Naciye Müge Anlı programına katılarak cinayetle ilgili açıklamalarda bulundu. Müge Anlı Celalettin Polat olayı hakkında tüm detaylar haberimizde..

MÜGE ANLI CELALETTİN POLAT OLAYI NEDİR?

Dört çocuk babası Celalettin Polat bundan 11 yıl önce Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ki Cennet Pınar köyünde ortadan kayboldu. Kayıp kardeşlerinin akıbetini gelinlerine soran yakınlarına ise Celalettin Polat’ın yurt dışına gittiği ve 4-5 yıl gelmeyeceği söylendi. Sabahattin Polat, kendisini 9 ay önce birinin aradığını ve telefondaki sesin kardeşleri Celalettin Polat’ın öldürüldüğü ve köylerinde değirmen başında ki tandırın altına gömüldüğünü söylediğini iddia etti.

Selalettin Polat’ın eşinin kardeşi Sebahattin ve eşi Naciye Müge Anlı programına katılarak cinayetle ilgili açıklamalar yaptı. Çift, Celalettin Polat'in cesedini bir çuvalda gördüğünü ancak korku nedeniyle sustuklarını ifade etti. Sebahattin Bey, Celalettin Polat'ın kendisinin kardeşi olan eşi tarafından ilaç verilerek öldürüldüğünü söyledi.