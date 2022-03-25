Dursun Zehir cinayetinde son dakika... Müge Anlı, Rize'nin Pazar ilçesinde Ekim ayında kaybolan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in bulunması için olayı programda işliyordu. Dursun Zehir'in ailesinin Müge Anlı'nın programına katılmasıyla birlikte yaşlı adamın 20 yaşındaki torunu Kerim'in kayıp gününe dair yaptığı şüpheli açıklamalar dikkat çekmişti. Dursun Zehir cinayetinde korkunç itiraf geldi. Buna göre Dursun Zehir'i kim öldürdü? İşte detaylar...

DURSUN ZEHİR'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Müge Anlı Dursun Zehir cinayeti nedeniyle gözaltına alınan kişilerden biri olan Yasin sorgusunda, arkadaşı Enes'in Dursun Zehir'i öldürdüğünü birlikte de gömdüklerini söyledi.

Müge Anlı'nın programında Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüşe çıktığı iddia edilen 71 yaşındaki Dursun Zehir'in kaybolması olayı işlendi. Pazar ilçesinde 06.10.2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

Dursun Zehir'in 20 yaşındaki torunu Kerim Zehir'in kayıp gününe ait yaptığı açıklamalar şüphe çekmişti.

Kerim Zehir, "Dedemi parçalayıp gömmüş olabilirler, Pazar Kız Kalesi'ndeki kayalıklardan kendini atmış olabilir" gibi şüpheli açıklamalarda bulunmuştu.

Torunu Kerim Bekar'ın katıldığı televizyon programında çelişkili ifadeler vermesi üzerine, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bekar ve cinayeti işledikleri iddia edilen arkadaşları için operasyon düzenlendi.

MÜGE ANLI DURSUN ZEHİR CİNAYETİNDE KORKUNÇ İTİRAF!

Dursun Zehir'in kaybolduktan sonra cep telefonu Ankara'da sinyal vermiş, torunu Kerim Bekar'ın Ankara'da yaşayan arkadaşları ile telefon trafiğinin olduğu tespit edilmişti.

Dursun Zehir'in telefonunun kaybolduktan 4 gün sonra Ankara'da sinyal vermesinin peşine Müge Anlı, torun K.Z.ye "Ankara'da bir tanıdığın var mı?" sorusunu yöneltmişti.

Torun Kerim'in yapılan HTS incelemesinin ardından Ankara'da yaşayan E.G. ve Y.Ş. isimlerine ulaşıldı. Bunun üzerine üç ayrı ilde operasyon başlatıldı. Kerim Zehir'in telefon kayıtlarında görüştüğü ortaya çıkan Y.Ş.Rize'de, E.G. Artvin'de ve torun K.Z. İstanbul'da gözaltına alındı.

'ENES ÖLDÜRDÜ, BİRLİKTE GÖMDÜK'

Dün yaşanan gelişmede Kerim Bekar'ın internet kafede sık sık bir araya geldiği arkadaşlarından Yasin isimli gencin polise verdiği ifadede 'Enes'in Dursun Zehir'i öldürdüğünü birlikte de gömdük' dediği yerde yapılan kazı çalışmasından bir sonuç çıkmamıştı.

PAKETİ ALDIM'

Cinayetin itirafçısı olan Y.Ş., ifade işlemeleri sırasında; Dursun Zehir'in güvenlik kamerasına takıldığı son yerin yakınındaki bir parkta oturduklarını, Dursun Zehir'in yanlarına geldiğini, E.G.nin o esnada kendisini arayan kişiye "paketi aldım" dediğini anlattı.

Sonrasında birlikte sahildeki kayalıklara gittiklerini ve orada E.G.'nin Dursun Zehir'in kafasına taşla vurarak öldürdüğünü ve torun K.Z.'de dikkat çektiği Kız Kalesi sahiline birlikte gömdüklerini söyledi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Dedesinin öldürüldüğünü öğrendikten sonra internet kafeye gidip oyun oynamak isteyen K.B., İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

Cinayet itirafını Müge Anlı ekibinden öğrenen K.Z. ise önce şüphelileri tanımadığını ileri sürse de şüphelileri tanıdığını söylemek zorunda kaldı. Şüphelilerden Y.Ş.'yi internet kafeden; E.G. ise kumardan tanıdığını ifade etti. Dedesinin öldürüldüğünü öğrendikten sonra internet kafeye gidip oyun oynamak isteyen K.B., İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

CESEDE HENÜZ ULAŞILAMADI

Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından, cansız bedenin gömülü olduğu değerlendirilen ilçe merkezindeki Kız Kulesi karşısında bulunan sahildeki kayalık alanda, iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kazı çalışması yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamayınca, kazı çalışmasını sona erdirdi.

Olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Dursun Zehir'i öldürdükleri şüphesiyle gözaltında tutulan arkadaşlar ile ilgili durum henüz netleşmedi. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in cesedine de henüz ulaşılmadı.