Müge Anlı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesi... Ecrin bebek olayında ne olmuştu?

23 Haziran 2020 Salı 13:51 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 13:51

Müge Anlı Ecrin bebek davasında son dakika gelişmelerini aktardı. Türkiye'nin konuştuğu Ecrin bebek cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. 7 Mayıs'ta evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Peki, Müge Anlı'daki Ecrin bebek cinayetinde son durum ne? Ecrin Bebek'in katili bulundu mu? 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gelen son dakika haberine göre Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebeğe ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendi. Ecrin bebek olayında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ecrin bebeğin ailesi Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış, Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu. Peki Ecrin bebek olayında ne olmuştu?

Ecrin bebek davasında anne Sevcan, üvey baba Deniz, babaanne Hacer, dede Nuri ve üvey amca Özkan Kurnaz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Son dakika Ecrin bebek gelişmesi Atv'de yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında aktarıldı.

Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı’nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı.

Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.

ECRİN BEBEK OLAYINDA NE OLMUŞTU?

27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetim yaptıkları arazide, Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet bulmuştu. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplanmış ve kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

KEMİKLERİN SONRADAN BIRAKILDIĞI İHTİMALİ

Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Müge Anlı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Katil kim? Fuhuş, kasten adam öldürme...

Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.

Müge Anlı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Katil kim? Fuhuş, kasten adam öldürme...

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

KEMİKLER ECRİN’E AİT ÇIKTI

Arama çalışmalarının tamamlanmasının sonrasında Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla alakalı titiz bir soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 13 ayrı bilirkişi raporu hazırlandı, 11 zanlıya iletişim dinlemesi yapılarak telefon kayıtları incelendi.

Kafatası ve kemik parçaları, yapılan DNA araştırması neticesinde Ecrin Kurnaz'a ait olduğu belirlendi.

6 GÖZALTI

Her türlü olasılığın göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında bugün kasten öldürme suçundan H.K ve Ö.K., fuhuşa teşvik suçundan H.S., H.Ö., M.Y., kasten öldürme ve fuhuşa teşvik suçlarından D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. 6 şüpheli sorgulanmak üzere ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.