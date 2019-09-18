ATV'nin sevilen yarışma programı Müge Anlı Güven Bana'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Müge Anlı Güven Bana ne zaman saat kaçta? Müge Anlı Güven Bana formatı ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen bilgi yarışması Güven Bana izleyiciler tarafından çok sevildi. Eylül ayında Müge Anlı İle Tatlı Sert’in başlamasının ardından Güven Bana’nın yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak konusuydu. İşte Müge Anlı Güven Bana hakkında tüm detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI GÜVEN BANA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Müge Anlı Güven Bana 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 20:00'da ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI GÜVEN BANA FORMATI NE?

Yarışmaya katılan 2 yarışmacı 1.000.000 TL'lik ödülü paylaşıyorlar. Ancak bu büyük ödülü sadece bir yarışmacı da alabiliyor. Yarışmada sorular soruluyor. Bu sorular doğru cevaplandırıldıkca ödül giderek artıyor. Yarışmanın bazı anlarında isteyen yarışmacı butona basıp yarışmadan ayrılarak bütün parasını alacak. İşte bu yüzden güven çok önemli. Ancak butona basan kişi ödülü düşük bir şekilde alacak. Bu yüzden de butona basma işi pek cazip gelmiyor. Bundan dolayı gerilim artıyor. Yarışmacılar ya birbirine güvenip karşılıklı para kazanacaklar ya da ikisi de kaybedecek.

MÜGE ANLI GÜVEN BANA BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasına internet üzerinden başvurulabiliyor. Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Başvuru formunda sorulan sorular arasında isim, soyisim, cinsiyet, adres, doğum tarihi, doğum yeri, yaşanılan şehir ve memleketin yanı sıra ailenin yaşadığı şehir, en son mezun olunan okul ve bölüm, meslek, medeni durum, çocuk olup olmadığı, anne-baba mesleği, konuşulan yabancı diller, en beğenilen 3 kitap, en beğenilen 3 film, dinlenilen müzik türü, yurtdışında görülen yerler de soruluyor.

Aynı zamanda daha önce hangi televizyon programlarına katılım sağlandığının da formda belirtilmesi gerekiyor. Başvuru formunda insanlara güvenilip güvenilmediği, hayatta alınan en büyük risk de soruluyor. Ayrıca başvuru sahibinin kendini en iyi tanımlayabileceği altı kelimenin de sıralanması isteniyor.