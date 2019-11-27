Müge Anlı Mehmet Avcı olayında son durum ne? Mehmet Avcı'yı kim neden öldürdü? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Manisa Akhisar ilçesine bağlı Selçuklu köyünün dışındaki bağ evinde yalnız yaşayan Mehmet Avcı, 10 Ekim 2017 tarihinde öldürülmüş ancak cinayeti işleyen kişi veya kişiler bulunamamıştı. Cinayetin bir numaralı şüphelisi Bekçi Ahmet 9 ay cezaevinde kalmıştı. Müge Anlı Mehmet Avcı olayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI MEHMET AVCI OLAYINDA SON DURUM NE?

Müge Anlı Mehmet Avcı olayında son dakika gelişmeleri bugün canlı yayında işlenmeye devam ediliyor. Manisa Akhisar ilçesine bağlı Selçuklu köyünün dışındaki bağ evinde yalnız yaşayan Mehmet Avcı, 10 Ekim 2017 tarihinde öldürülmüş ancak cinayeti işleyen kişi veya kişiler bulunamamıştı. Cinayetin bir numaralı şüphelisi Bekçi Ahmet 9 ay cezaevinde kalmıştı.

MEHMET AVCI'YI KİM NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Mehmet Avcı'nın oğlu babasının katilini bulmak için Müge Anlı canlı yayınına başvurdu ve olayın araştırılmasını istedi. İki yıl sonra Müge Anlı programına konu olan olayda; öldürülen Mehmet Avcı ile Bekçi Ahmet ve kuşçu İsa ile Perihan Hanım’ın eşinin karıştığı olaylara ilişkin yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

Son iddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma aşık oldu ve aşk mektubu bırakıp intihar etti. İddialar bununla da sınırlı değildi. Perihan Hanım'ın iddiasına göre Ahmet Bey kendisine uygun olmayan bir teklifte bulunmuştu.

Müge Anlı'da canlı yayında Mehmet Avcı'nın cinayet zanlısı aranırken konuşulan ilk iddia ise herkesi şoke etti. İddiaya göre ise Perihan ve Mehmet Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet'te ikisini kameraya çekiyor ve Perihan'a 'seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın' dediği yer aldı.

Mehmet Avcı'nın şüpheli ölümü ise araştırılmaya devam edilirken ortaya ahlaksız teklifler ekran başındaki herkesi şoke etti.