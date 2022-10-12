Müge Anlı Meryem'in otopsi raporunda ne çıktı? 3 yaşındaki Meryem'in ölümüyle ilgili son dakika

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen 3 yaşındaki Meryem'in ölümüyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Almanya'dan programa bağlanan Melisa (Meryem'in annesi), çocuğunun ölümünün sevgilisi Recep yüzünden olduğunu ifade etti. Meryem'i Recep'in kucağında çıplak ve baygın halde bulduğunu söyleyen Melisa'nın çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Peki Müge Anlı Meryem'in otopsi raporunda ne çıktı? İşte son dakika haberinin detayları...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Almanya'dan bağlanan Meryem'in annesi Melisa, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyledi. Melisa'nın açıklamaları stüdyodaki izleyenlerin ağzını açıkta bırakırken, çocuğun babası sinir krizi geçirdi. İşte Müge Anlı son dakika haberinin detayları...

Müge Anlı'da Meryem'in ölümüyle ilgili son dakika: Almanya'dan telefon bağlantısıyla programa katılan Melisa, kızının ölümüne sevgilisi Recep'in sebep olduğunu, kendisine yalan ifade vermesi konusunda ısrar ettiğini söyledi. Programı takip edenler, 3 yaşındaki Meryemi kimin öldürdüğüne dair gelişmeleri takip ederken, Müge Anlı, Meryem'in otopsi raporuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Melisa'nın açıklamaları...

MERYEM'İN ANNESİNDEN İTİRAF: KIZIMI RECEP'İN KUCAĞINDA BAYGIN HALDE BULDUM

Melisa, kızı Meryem'in ölümüne dair, "Ben öncelikle herkesten özür dilemek istiyorum. Her şeyi en başından anlatmak istiyorum. Herkes sussun ben konuşmak istiyorum. O gün scooter ve bisiklet olayı yoktu. O gün Recep'in evindeydim. Biz Asya ile beraber çizgifilm izliyorduk. Meryem uyuyordu. Meryem ağlayarak yanıma geldi. Recep Meryem'i alıp içeri gitti. "Sus, ağlama" diye bağırıp çağırıyordu. Meryem, "Baba yapma" diye bağırınca ben içeri gittim. Recep'in kollarında Meryem'i çırılçıplak ve bayılmış şekilde gördüm. Recep'e "Sen ne yaptın bu çocuğa?" dedim, "Bir şey yapmadım, oyun oynuyorduk" diye cevap verdi. O sırada ambulans çağırmasını istedim, ben zaten şok olmuştum. Recep bana polise ve hastaneye "Scooterdan veya kanepeden düştüğünü söyle" dedi.

Kanepeden düşme olayı ve kanepede uyuya kalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil. Meryem'in karnında el izi vardı. 'Karnına mı vurdun çocuğun?' diye sorduğumda inkar etti." ifadelerinde bulundu.

MERYEM'İN BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında stüdyoda olan Doğukan (Meryem'in babası) Melisa'nın açıklamalarından sonra sinir krizi geçirdi. Evladının istismara uğrayarak öldürüldüğünü düşünen baba, "Ne yaptınız benim bebeğime, Çırılçıplatı diyorsun ayıp. Kendi ellerimle yıkayıp koydum mezara" diyerek feryat etti.

RECEP'TEN MELİSA'YA SUÇLAMA!

Recep, Savcı karşısına çıkmak için Gaziantep adliyesine götürülürken Atv muhabirinin sorusuna cevap verdi. Melisa'nın kendisine attığı iddia edilen mesajla ilgili, "Ben suçluyum, Meryem'i ben öldürdüm" yazdığını ifade etti. Recep, mesajı savcılığa ilettiğini de söyledi.

MERYEM'İN OTOPSİ RAPORUNDA NE ÇIKTI?

Müge Anlı, Meryem'in otopsi raporu için, "Raporda çok farklı şeyler var. Şu anda açıklayamıyorum ama tahmin edebileceğiniz gibi bir şey değil. Şimdi yayında söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI MERYEM OLAYI NEDİR?

Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini, küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istedi.

Kısa sürede Sare'nin annesinin yanında olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı, 3 yaşındaki Meryem'in ölümünü araştırmaya devam etti.

Meryem'in ölümüne sebep olanları bulmak amacıyla katıldığı programda olayın tüm detayları araştırıldı.

Canlı yayına telefon ile katılan anne Melissa' nın kız arkadaşı çocuklara uyku ilacı içirdiğini ve tüm gün uyuduklarını söylediğini anlattı.

Programa canlı olarak bağlanan bir yakını, Melisa'nın küçük Meryem'i birçok kez dövdüğünü iddia etmişti.

Küçük Meryem'in ölümünden birkaç gün önce ise kulağından kan geldiği ileri sürüldü.

Bu iddialar stüdyodaki acılı baba Doğukan Ünal'ı gözyaşlarına boğdu.