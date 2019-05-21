ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Ecrin'in annesi ve eşinin iddiaları çok şaşırtıcı. Deniz Kurnaz; annesi Hacer Kurnaz ve kardeşi Özkan'ın Ecrin'i ya traktörle ezdiklerini ya da pencereden düşürdüklerini gömdüklerini iddia ediyor. Canlı yayında ortaya çıkan son dakika bilgisi stüdyodakilari çok şaşırttı!

İşte 1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybolması hakkında kan donduran iddialar...

Özkan Kurnaz; yengesi Sevcan Kurnaz için 'yengem bir şeyler biliyor ama anlatmıyor' ifadelerini kullandı. 1.5 yaşındaki Ecrin'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin Kurnaz'ın kaybolmasıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Sevcan Kurnaz'ın rahatsızlanmasının ardından köye ambulans çağrılıyor fakat Sevcan'ın kocası Deniz Kurnaz; "Sevcan her şeyi dökülecek, köyden dışarı çıkarmayın" diyor. Bu ifadeler Sevcan'ın halasına ait. Tüm bu yaşananlardan sonra suçlamaların da göbeğinde olan Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz, yengesine dönerek "Sevcan Kurnaz cevap ver Ecrin nerede?" ifadelerini kullandı.

Ecrin'in kaybolmasından sonra Ecrin'in annesi Sevcan ve üvey babası Deniz Kurnaz'ın alışveriş yaparken görüntüleri de canlı yayında oldukça tartışıldı. Ecrin'in babaannesi Hacer Kurnaz, iddiaya göre eltisinin çocuğunu daha önce zehirlemiş. Deniz Kurnaz'ın yengesi Hacer Kurnaz'ın eltisi Lütfiye Hanım'ın iddiasına göre Hacer Hanım daha önce kendisinin çocuğunu zehirlemiş. Bu iddialara göre Hacer Hanım, eltisinin kızı Fatma'yı haşere ilacıyla zehirledi!

Bu iddiaların ardından Lütfiye Hanım, Deniz Kurnaz'ın kendisini aradığını neden böyle konuşuyorsun, benimle ne derdin var senin oğlunu öldürtürüm dediğini ifade etti. Deniz Kurnaz, annesi ve kardeşi Özkan Kurnaz ile kavgasında; "çocuğumu yediniz karımı da mı yiyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Bu iddialar Ecrin olayını başka bir perdeye de taşıdı! Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarından henüz sonuç çıkmadı...