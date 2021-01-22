Müge Anlı'da şoke eden cinayet itirafı! Müge Anlı Alime Toprak olayı nedir?

22 Ocak 2021 Cuma 16:00 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 16:00

Müge Anlı'da yaşanan cinayet itirafı hakkında araştırmalar hız kazandı. Mersin’in Anamur ilçesinde serada cesedi bulunan Ali Toprak’ın eşi Alime Toprak, eşini öldürdüğünü Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti. Müge Anlı'ya cinayet işlediğini itiraf eden Alime Toprak, “Ben öldürmesiydim, o beni öldürecekti” dedi. Müge Anlı Alime Toprak cinayet itirafı herkes tarafından merak konusu oldu. Peki Müge Anlı Alime Toprak olayı nedir? İşte olayın ayrıntıları.

MÜGE ANLI'DA CİNAYET İTİRAFI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen bir cinayet daha itirafla sonuçlandı. Bir süredir Ali Toprak cinayetinin araştırıldığı programda, günlerdir Ali Toprak'ın karısı Alime Toprak ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. İddiaların tamamını yalanlayan ama çelişkili ifadeleriyle de dikkatleri üzerine çeken Alime Toprak'tan itiraf geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında incelenen Ali Toprak cinayeti ortaya çıktı. Kocasını öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Alime Toprak: "Seranın içindeki demirle öldürdüm. Ben yapmasam o yapacaktı, bıçakla üstüme yürüdü. Bana ve çocuklarıma işkence yapıyordu. Çocuklarımı korumak istedim, çocuklarıma yaptıklarına dayanamadım." dedi.

MÜGE ANLI ALİ TOPRAK OLAYI NEDİR?

Eşiyle birlikte çalışmak için seraya gitmişti, çalıştığı muz serasında öldürüldü. Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşinin yerde yattığını söylemişti. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.

Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu konuştu. Ahmet Bey Âlime Hanım’ı üzerine temizlerken gördüğünü, Ali nerede diye sorduğunu içeride düşmüş yatıyor dediğini içeriye girdiğini etrafın kan olduğunu Âlime Hanım’ın telaşlı olduğunu etrafa bağırmaya başladığını söyledi.

CİNAYETİ MÜGE ANLI'YA ANLATTI

Alime ile özel konuşmasının ardından programda itirafı anlatan Müge Anlı, Alime Toprak'ın kendisine anlattıklarını ve Müge Anlı'dan da söylemesini rica ettiklerini izleyicilere aktardı.

Müge Anlı, Alime'nin bu cinayet itirafında sürekli olarak çocuklarını korumak için yaptığını tekrarladığını önemle belirtti.

Müge Anlı, hem izleyicilere hem de aileye bu haberi verdikten kısa bir süre sonra Alime'nin stüdyoya geleceğini belirtti ve aldıkları haber karşısında yıkılmış olan aile dışarı çıkarıldı. Cinayet itirafı tüm izleyenleri ekran başına kilitledi!

Alime, anlatamayacağı şeyler olduğunu, kocasının kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını ama son yaptığına dayanamadığı için kendisini ve çocuklarını korumak için bu cinayeti işlemek zorunda kaldığını söyledi. Kocasının kendisini sürekli dövdüğünü ve cinayet günü de üzerine bıçakla yürüdüğünü belirten Alime, eşinin psikolojik raporu olduğunu ve bu rapora güvenerek kendisini sürekli tehdit ettiğini söyledi.

Ali Toprak'ın psikolojik raporuna güvenerek çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Alime Hanım, kocasının "cinayet işlesem bana bir şey olmaz" dediğini söyledi. Alime Toprak, olay günün eşinin serada kendisini dövdüğünü ve bıçakla üzerine yürüdüğünü; kendisini korumak cinayet işlediğini ve cinayetten sonra cesedin başında donup kaldığını söyledi.

Müge Anlı, Alime'yi yayından sonra polise teslim edeceğini söyledi. Bu karenin ekranlarda görünmesini istemediğini belirtti.