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Yaşam

Müge Anlı'da şoke eden olay! Aileyi baklava ile uyutup 16 yaşındaki kızı kaçırmış

Müge Anlı, Adana'da 9 Aralık günü akıllara durgun bir olayı programına taşıdı. Misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü baklava ile uyutup, 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdığı iddia edildi.

IHA14 Aralık 2020 Pazartesi 12:57 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:57
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Araştırmacı-Gazeteci İddiaya göre; 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, hem görme hem işitme hem de konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü eline aldığı baklava ile çiftin Kozan’daki evine gitti.

G.E., getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken M.E., tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine’yi kaçırdı. Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı’ya başvurdu. Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla Kolay; kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.

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