Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kimdir? Lidya Akdağ kaç yaşında?

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:03 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:03

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ'dan olan kızı Lidya Akdağ, Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Lidya Akdağ, bir dönem annesi Müge Anlı'nın adına TEMA Vakfı'na 100 adet fidan bağışlamıştı. Lidya Akdağ'ın, bu sene lise öğrenimini bitirdiği ve üniversiteye hazırlandığı biliniyor. Tam ismi ismi Lidya Müge Akdağ olan Müge Anlı'nın kızı ve hayatı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI'NIN KIZI LİDYA AKDAĞ KİMDİR?

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan olan kızı Lidya Akdağ, annesinin medyadan uzak tutmasıyla çok tanınmıyor. Lidya Müge Akdağ 2002 yılında dünyaya geldi. Şimdilerde 18 yaşında olan Lidya Akdağ, üniversite öğrenimi için bu sene YKS sınavına girdi. Müge Anlı, Lidya Akdağ'ın babası ile kızı 6 yaşındayken bir anlaşmazlık sonunda ayrılmıştı. Mahkeme kararıyla Lidya Akdağ'ın velayeti annesi Müge Anlı'ya verildi. Lidya Akdağ, bir dönem annesi Müge Anlı'nın adına TEMA Vakfı'na 100 adet fidan bağışlamıştı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.