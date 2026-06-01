  • Muğla yolunda korku dolu anlar! Seyir halindeki mazot tankeri alev aldı
Muğla yolunda korku dolu anlar! Seyir halindeki mazot tankeri alev aldı

Marmaris-Muğla karayolunda Gelibolu Köprüsü yakınlarında seyir halindeki bir mazot tankeri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası söndürüldü.

İHA1 Haziran 2026 Pazartesi 10:07
Edinilen bilgilere göre, Çamlı Mahallesi mevkiinde, Marmaris istikametine ilerleyen mazot tankerinin alt kısmından seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler tanker şoförünü uyarırken, sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım çağrısında bulundu.

O sırada bölgede çöp toplama çalışması yapan Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında güvenlik amacıyla karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Tankerden yükselen alevler yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana da sıçradı ancak ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında sürdürülen çalışmalar sonucu tanker yangını tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Trafik denetimli olarak açıldı, tankerin olay yerinden kaldırılması bekleniyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

