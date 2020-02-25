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Yaşam

Muğla'da 127 parça 'tarihi eser' yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Ö.K. adlı şüphelinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan 88 sikke, 26 obje, 7 yüzük ve 6 mızrak ucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

DHA25 Şubat 2020 Salı21:56 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 21:56

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Milas Jandarma Suç Araştırma Timi ve İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, Ö.K. adlı kişinin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı yönünde ihbar aldı. 

Jandarma ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında Ö.K.'nın tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.K.'yı yakaladı. Şüphelinin üst aramasında antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 26 obje, 7 yüzük ve 6 mızrak ucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K. jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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