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Yaşam

Muğla'da 7 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı.

DHA25 Ağustos 2020 Salı 20:26 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 20:26
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Bodrum'da, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 7 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacının Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan lastik bot içindeki 7 sığınmacı kurtardı. Sığınmacılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.

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