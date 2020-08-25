Muğla'da 7 sığınmacı kurtarıldı

Bodrum'da, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 7 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacının Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan lastik bot içindeki 7 sığınmacı kurtardı. Sığınmacılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.