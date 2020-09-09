Muğla'da araç yangınında alevler ormanlık alana sıçradı

DHA 09 Eylül 2020 Çarşamba 07:22 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 07:22

Yangın, gece yarısı Marmaris- Muğla karayolunun 18'inci kilometresinde çıktı. Marmaris'ten Muğla istikametine giden kamyonetten dumanların çıktığı fark eden sürücü, aracı ağaçlıklı bölgede yolun sağına park ederek, beraberindeki kişi ile birlikte ayrıldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişinin otomobili terk etmesinden kısa süre sonra araç, tamamen yanmaya başladı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, alev topuna dönüşen otomobildeki yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda araröz, su tankeri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, hem araç yangınına hem de alevlerin sıçradığı ormanlık alanda yangının yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarfetti. Ekipleri müdahalesi ile orman yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Marmaris - Muğla karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, kamyone ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladığı belirtildi.