Muğla'da elektrik akımına kapılan veteriner hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akıma kapılan veteriner hekim hayatını kaybetti.
- AA
Veteriner Özlem Çelik (31), Ortaköy Mahallesi'nde bir hayvana müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekibince, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özlem Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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