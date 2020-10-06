İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ekim 2020 Salı / 18 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8059
  • EURO
    9,1727
  • ALTIN
    473.1
  • BIST100
    1153.71
Yaşam

Muğla'da hem tarla hem kovanlar yandı

Milas'ın Ekinanbarı Mahallesi'nde ot yangını meydana geldi. Yangın arı kovanlarına da zarar verdi.

IHA06 Ekim 2020 Salı 23:20 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 23:20
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Ekinambarı Mahallesi Arap Boğulan Mevkiinde yer alan tarlada ot yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri yangına müdahalede bulundu. 

Kısa sürede kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları yapılan alanda yangın nedeniyle 2 dekar alan zarar gördü. Yangın ayrıca bölgede bulunan 3 adet arı kovanına zarar verdi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.