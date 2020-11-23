Muğla'da kaçak villa yıkımı

DHA 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:47 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:47

Muğla'nın Dalaman ilçesini kuşbakışı gören 'Kartal Tepesi'ne ismi açıklanmayan bir iş insanı tarafından yaptırılan ve kaçak olduğu belirlenen tripleks villa yıkıldı. Yıkım için kullanılacak olan vincin lastikleri, kimliği belirsiz kişilerce kesilince, geri çekilerek bekleyen ekipler, şafak vakti gelip, yıkımı gerçekleştirdi. Yıkım başladığında uykuda olan villanın sahibi, jandarma ekiplerince evden çıkarıldı.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2019 yılında tatil bölgesi Muğla'yı ve ilçelerini ziyaret etti, kaçak yapıların yıkılması talimatını verdi. Bakan Kurum'un talimatı üzerine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Ekip, belediyeler ile yasal çalışmaları tamamlayıp, Tapu Kadastro ile de son kontrolleri yaparak yıkılacak olan bölgeleri tespit etti. Bu çerçevede dron ile kaçak bölgeler tespit edildi. Turizm Bölgesi Muğla'da ve ilçelerinde bugüne kadar 8 bin 178 yapının mevzuata aykırı olarak inşa edildiği, yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Değerlendirme komisyonunca 3 bin 250 yapı için alınan yapı kayıt belgelerinin iptaline karar verildi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen 597 yapı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve SİT alanında yer alıyor. Yapı kayıt belgesi iptal edilen yapıların, hukuki süreciyle birlikte yasal işlemleri ve yıkımı için tüm çalışmalar tamamlandı.

SAHİBİ İÇİNDEYKEN YIKIMA BAŞLADILAR

Dalaman ilçesini kuşbakışı gören 'Kartal Tepesi'ne bir iş insanı tarafından yaptırılan ve kaçak olduğu belirlenen tripleks villanın yıkımı için bütün hazırlıklar yapıldı. Kaçak villaya getirilen kırıcı vincin lastikleri, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından patlatıldı. Sabah yıkım için villanın olduğu bölgeye gelen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Durum kolluk kuvvetlerine bildirilerek beklemeye konuldu. Kaçak villanın sahibi yıkım için gelen ekiplere 2 gün boyunca direndi. Bunun üzerine yıkım ekibi, plan dahilinde bölgeden çekildi. Ekipler, saat 05.00 gibi tekrar gelip, villada yıkıma başladı. Bu sırada villanın diğer bölümünde uyuyan iş insanı şaşkınlık yaşadı. Jandarma ekiplerince villadan çıkarılan iş insanı çaresizce yıkımı izledi. Villa 6 saatlik çalışma sonucunda tamamen yıkıldı.