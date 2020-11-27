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Yaşam

Muğla'da kaza 1 kişi öldü

Muğla'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi öldü

AA27 Kasım 2020 Cuma 23:16 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 23:16
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 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi ölü 2 kişi yaralandı.

O.U.'nun (16) kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobil, Gündoğan-Yalıkavak kara yolunda refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlkim İ. (15) ve Burçak Ç. (15) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İlkim İ, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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