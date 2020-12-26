Muğla'da ki şüpheli ölümle ilgili tutuklama

Datça ilçesinde sahilde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde Kamil Karakaş'ın (49) ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih U. ve Atilla A. tutuklandı.
Palamutbükü sahil kısmında 2 gün önce Kamil Karakaş'a ait erkek cesedi bulunmuştu. Jandarma ekipleri olay yerindeki incelemede Karakaş'ın vücudunda çok sayıda darp izine rastlamıştı.