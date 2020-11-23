Muğla'da korkutan orman yangını

AA 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:59 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:59

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü.

Yerkesik Mahallesi Yeniköy mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.



İhbar üzerine alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri, Menteşe ve Yatağan ilçelerinden çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopterin yanı sıra 10 araröz, 40 orman yangın söndürme işçisi, 3 ifaiye aracı katıldı.



Söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar zeytinlik ve ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.