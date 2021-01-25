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Yaşam

Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü.

DHA25 Ocak 2021 Pazartesi 18:25 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 18:25
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Muğla'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı.

Muğla ve ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye kadar ulaştı. Buna bir de ardından başlayan sağanak yağmur eklenince hayat olumsuz etkilendi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de şiddetli sağanak yağmur nedeniyle Kötekli, Muslihittin, Akyol, Emirbeyazıt mahallelerinde cadde ve sokaklar dereye döndü. Yeniköy Mahallesi'nde yollarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

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