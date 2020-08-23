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Yaşam

Muğla'da, lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 ölü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA23 Ağustos 2020 Pazar 23:21 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 23:21
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Fethiye- Muğla karayolu eski Dalaman Kavşağı'nda meydana geldi. Göcek Mahallesi'nde bulunan İnlice plajından Ortaca'da bulunan evlerine dönmek için yola çıkan 3 kişinin bulunduğu 48 ADD 588 plakalı otomobilin lastiği patladı. Bunun üzerine sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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