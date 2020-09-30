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Yaşam

Muğla'da paraşüt kazası

Muğla'da amaç paraşütünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 19:09
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 Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütünün düşmesi sonucu pilot ve Rusya uyruklu yolcu yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu Burak Keptığ, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 rakımlı pistinden yolcusu Nikolay Milin'le tandem uçuşu yaptı.

İkili, kalkışın ardından rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünün kaybedilmesi sonucu kayalık alana düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki diğer paraşütçülerin de yardımıyla düştükleri yerden yola taşınan yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarında kırıklar olduğu belirtilen yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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