Muğla'da sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

IHA 14 Kasım 2020 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 19:34

Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangın bölgenin bataklık olması nedeniyle ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka Mahallesindeki tarım arazilerine yakın bölmedeki sazlık alanda yangın başladı. Sazlık alanda başlayan yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çıkan yangına müdahalesi bölgenin bataklık olması nedeniyle zorlaştırırken, ekipler ulaşabildikleri alanlarda alevlere müdahale ediyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen sazlık yangını rüzgarın da etkili olması nedeniyle bölgedeki Okaliptüs ağaçları zarar gördü. Yangına müdahale devam ediyor.

Öte yandan Köyceğiz ilçesinde de göl çevresindeki sazlıklarda yangın başladı. Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın devam ediyor.