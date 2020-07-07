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Yaşam

Muğla'da silahlı kavga: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

AA07 Temmuz 2020 Salı 00:36 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 00:36
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Karabağ Mahallesi Bayraktepe mevkisinde F.N. (22), İ.S. (32) ile O.A. (23), V.K. (23), H.T. (36) ve K.K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada K.K. sol omzundan, İ.S. ise sağ ayağından yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılara, kendi imkanları ile gittikleri hastanede müdahale edildi.

"Kasten yaralama" olayıyla ilgili gözaltına alınan taraflar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.N. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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