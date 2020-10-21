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Yaşam

Muğla'da tefecilik operasyonu

Muğla'da polis tarafından yapılan tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 20:15 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 20:15
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 Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan araştırmada çok sayıda kişiye faizle para vererek haksız kazanç sağladığı öne sürülen M.K. polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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