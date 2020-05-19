İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7973
  • EURO
    7,4316
  • ALTIN
    380.298
  • BIST100
    101983
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Yaşam

Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yulaf tarlasında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri emekli savcının cesedini buldu.

AA19 Mayıs 2020 Salı 21:20 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 21:20
ABONE OL

Kafaca Mahallesi Merdivenli mevkisinde, yol kenarında bulunan biçilmiş yulaf tarlasında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bayır İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yoğun duman altındaki bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, tarlanın ortasında yanında kürek bulunan yanmış bir erkek cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin emekli savcı Ayhan Sökmen'e (81) ait olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, Sökmen'in tarlada çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahalede bulunurken dumandan etkilenerek alevlerin arasında kaldığı değerlendirildi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Rus yapımı Krasukha imha edildi! BAE ve Hafter'e ağır darbe

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.