Muğla'daki yangının şüphelisi tutuklandı

AA 22 Temmuz 2021 Perşembe 20:03 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 20:03

Sultaniye Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili kundaklama ihtimali üzerinde duran Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 18 yaşındaki R.R.B. gözaltına alındı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüphelinin, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar görmüştü.