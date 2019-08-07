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Muharrem ayı 2019 ne zaman? Aşure ayı ne zaman başlayacak?

Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur’ân-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olan Muharrem ayı hakkında internert araştırmaları yapılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş Muharrem ayı 2019 ne zaman? Aşure ayı ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşurenin yapıldığı muharrem ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Muharrem ayı ve aşure günü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Muharrem ayı 2019 ne zaman? Aşure ayı ne zaman başlayacak? soruları tüm müslümanlar tarafından merak ediliyor. slam alemi için büyük önem taşıyan Muharrem ayı'nın ne zaman başlayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşurenin yapıldığı muharrem ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı "Dini Günler Takvimi"ne göre; Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos’ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak. Muharrem ayı ve aşure gününe dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
MUHARREM AYI 2019 NE ZAMAN? 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı "Dini Günler Takvimi"ne göre; Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos’ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak. 
 
 

 
AŞURE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşure günü ise bu yıl 9 Eylül'e denk gelmektedir.
 
 
MUHARREM AYININ FAZİLETİ
 
Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
 
Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
 
Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.
 

 
AŞURE GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?
– Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61′de Muharrem’in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ’da Yezid’in ordusunca katledilmiştir,
– Hz. Âdem’in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
– Hz. İdris’in diri olarak göğe yükseltilmesi,
– Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması,
– Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması,
– Hz. Yakup’un oğlu Yusuf’a kavuşması,
– Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
– Hz. Musa’nın Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı firavun’dan kurtarması,
– Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
– Hz. İsa’nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.
 

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