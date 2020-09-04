04 Eylül 2020 Cuma 15:47 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 15:47

Muharrem ayı içerisinde olduğumuz şu dönemde milyonlarca Müslüman tarafından muharrem ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. 2020 Muharrem ayının son gününü sorgulayan vatandaşlar bir yandan da bu mübarek ayda yapılması gereken ibadetleri yerine getiriyor. Muharrem ayının maneviyatını daha iyi anlamak, ibadet etmek ve Allah'a yaklaşmak adına idrak edilen Aşure ayının bitmesine az bir Muharrem ayının maneviyatını daha iyi anlamak, ibadet etmek ve Allah'a yaklaşmak adına idrak edilen Aşure ayınının bitmesine az bir zaman kaldı. Peki Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2020 Muharrem ayının son günü ne zaman?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2020?

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geldi.

Takvime göre, safer ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü başlayacak ve muharrem ayı sona erecek.

Hicri Takvime göre Muharrem 1442 yılı; 17 Eylül 2020 Muharrem ayının son günü. Safer ayı ise Eylül'ün 18'inde başlıyor.

SAFER AYINDA NELER YAPILIR?

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

MUHARREM AYININ FAZİLETİ

Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre