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Yaşam

Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü

Kütahya'da kar nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:58
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İl genelinde sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Belediye ekipleri kent merkezinde, Karayolları ekipleri ise Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak'a bağlanan şehirler arası yollarda kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor. Çavdarhisar ve Gediz ilçeleri arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor. Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde yoğun tipi ve kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Ağır vasıtaların geçişine izin verilmeyen bölgede kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı. Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü.

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