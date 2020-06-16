16 Haziran 2020 Salı 13:09 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 13:09

Sema Bekmez kimdir? 6 yıl önce vefat eden şarkıcı Murat Göğebakan'ın 2000 yılında evlendiği eşi Sema Bekmez kimdir, kaç yaşında ve neden boşandılar araştırmaları başladı. Murat Göğebakan'ın karısı Sema Bekmez hakkında kanserken kendisini terk ettiği haberleri sonrası gündem olmuştu. Murat Göğebakan'ın karısı Sema Bekmez kimdir? Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez kaç yaşında?

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

1961 Ankara doğumlu olan Sema Bekmez, Ege Üniversitesi Fen Fakültesini bitirdikten sonra yaklaşık 20 yıl lise öğretmenliği yapmıştır.

Çocukluğundan beri zengin hayal gücünden dolayı farklı kurgular üretmeye ve bir şeyler karalamaya hevesli olan Sema Bekmez 2005 yılında ilk romanını tamamlamıştır. Yazarın aynı zamanda çeşitli yayınevlerinden çıkan romanları ve deneme kitapları mevcuttur.

2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturdu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez’le yollarını ayırmıştı. Ayrılığın gerekçesi ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı ve dava 2011 yılında sonuçlandı, çift resmen boşandı.

31 Temmuz 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan Sema Bekmez ile 2000 yılında evlendi ve bu evlilik 11 yıl sürdü. Çift 2011 yılında ayrıldı. Buruk Mezarlığı'na defnedilen Murat Gögebakan'ın Bülent adında bir oğlu var.

SEMA BEKMEZLE MURAT GÖĞEBAKAN NEDEN BOŞANDI?

Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez'in kendisini terk ettiği iddiası çok konuşulmuştu. 10 yıl önce yakalandığı kanser hastalığından 7 aylık tedavi sonrası kurtulan şarkıcı Murat Göğabakan’ın 10 yıllık eşi Sema Bekmez(41) tarafından aldatıldığı iddia edilmişti. Murat Göğebakan eşi Sema Bekmez hakkındaki iddialara “Beni kanser değil, eşimin ihaneti vurdu.' sözleriyle yanıt vermişti.

Murat Göğebakan yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmişti: 'Ben hastanede 208 gün yattım. Sema ise yanımda üç gün yattı. En son 28 gün hastanede kalmıştım yanıma sadece bir gün gelip, beş dakika kaldı. Ama hiç sesimi çıkarmadım. Zoruma gidenlerden biri de bana bunları yaşatan kadına verilen ’Yılın Vefa’ ödülü idi. Sahnede ağlamamak için kendimi zor tuttum. İnsanlar onu acılı eş sanıyor ve ödül veriyor.'

Murat Göğebakan 2009'da kansere yakalandı

Başarılı sanatçı, 2009'un Mayıs ayında grip olduğu düşüncesiyle gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrendi. İlerleyen hastalığı dolayısıyla hastaneye yatan sanatçı, 2010'da hastalığını yenerek müzik hayatına devam etti.

Bu dönemde katıldığı bir söyleşide kanser hastalığına dikkati çeken Murat Göğebakan, "Ne yazık ki ülkemizde bu tehlikeyi yaşayan ya da bununla karşı karşıya kalan birçok insan var. Bu nedenle toplumsal bilinç oluşturulmalı. İnsanlar bu tehlikelere karşı mücadele etmeli. İnsan inanırsa başaramayacağı hiçbir şey yok." demişti.

Hastalığı 2013'te nüksedince, yeniden tedavi görmeye başlayan sanatçı, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği "Uzun Adam" şarkısını Erdoğan'a armağan etti.

Kendisine "sevgi adamı" lakabı takan ve sanat camiasında öyle tanınan Murat Göğebakan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 31 Temmuz 2014'te 46 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.