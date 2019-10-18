Müslüm filmi oyuncuları kimler? Müslüm filmi nerede çekildi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Müslüm filmi bu akşam saat 20:00'da Tv8'de ilk kez ekranlara gelecek. Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı. Müslüm filmi izleyenlerine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Müslüm Gürses’in acılı hayat hikayesini konu alan film 26 Ekim 2019 tarihinde vizyona girmişti. Müslüm filmi hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci'nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu O Ses Türkiye ile tanınan Şahin Kendirci canlandırdı.

MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses’in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses’in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.

MÜSLÜM KONUSU NEDİR?

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.